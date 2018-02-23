Воспитанник менхенгладбахской "Боруссия" стал киберфутболистом клуба

"Боруссия" из Менхенгладбаха провела собственный киберфутбольный турнир, по итогам которого нашла себе двух киберфутболистов. 32 лучших игрока, прошедших онлайн-отбор, в котором участвовало более 1000 киберфутболистов, встретились лицом к лицу в Бонне.

На платформе Xbox One победу одержал 23-летний Михаэль Герман, который в детстве занимался в футбольной школе черно-бело-зеленых, а на Play Station 4 турнир выиграл 17-летний Георгиос Папатолис. Таким образом, они будут представлять менхенгладбахский клуб в квалификации виртуальной бундеслиги.

- Для меня сбылась мечта, что я могу представлять "Боруссию" в виртуальной бундеслиге, - признался Герман.

- Я не могу в это поверить, - завил после победы Папатолис. - Я просто играл в FIFA 18, как обычно.