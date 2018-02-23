Воспитанник менхенгладбахской "Боруссия" стал киберфутболистом клуба

"Боруссия" из Менхенгладбаха провела собственный киберфутбольный турнир, по итогам которого нашла себе двух киберфутболистов. 32 лучших игрока, прошедших онлайн-отбор, в котором участвовало более 1000 киберфутболистов, встретились лицом к лицу в Бонне.
На платформе Xbox One победу одержал 23-летний Михаэль Герман, который в детстве занимался в футбольной школе черно-бело-зеленых, а на Play Station 4 турнир выиграл 17-летний Георгиос Папатолис. Таким образом, они будут представлять менхенгладбахский клуб в квалификации виртуальной бундеслиги.
- Для меня сбылась мечта, что я могу представлять "Боруссию" в виртуальной бундеслиге, - признался Герман.
- Я не могу в это поверить, - завил после победы Папатолис. - Я просто играл в FIFA 18, как обычно.
Wir haben unsere Gewinner! Georgios Papatolis (PlayStation 4) und Michael Gherman (Xbox One) werden Borussia bei der Virtuellen Bundesliga vertreten. Alle Infos zum heutigen Turnier bei der @postbank in Bonn findet ihr hier 👉 https://t.co/Lsoc8Sq83Y #ZockeFuerBorussia pic.twitter.com/hSLEIZm0uL– Borussia (@borussia) 17 февраля 2018 г.