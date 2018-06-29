"Ворскла" подписала киберфутболиста

Виталий "Vitalstar27" Мандрика стал киберфутболистом "Ворсклы". Он является призером различных украинских турниров, среди которых зимний кубок "Черноморца" и Кубок Молдовы-2018.

"Благодаря совместной работе и профессиональному менеджменту нашего клуба, в ближайшее время на небосклоне международного киберспорта засияет новая звезда - ФК "Ворскла"!" - говорится в сообщении клуба.

"Я очень рад, потому что "Ворскла" – родной для меня клуб. Есть огромное желание достойно представлять команду – это самое важное. Хочу приносить пользу команде. У меня много амбиций, но главная цель и мечта – быть чемпионом!" - написал Мандрика на своей странице в социальной сети.