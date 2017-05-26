Витинью – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 36:

Основной состав – Кейлор Навас (ВРТ, "Реал", 86) – Джефф Кэмерон (ЦЗ, "Стоук Сити", 81), Леонардо Бонуччи (ЦЗ, "Ювентус", 90), Калиду Кулибали (ЦЗ, "Наполи", 88) – Марко Ройс (ФРВ, "Боруссия" Д, 90), Джорджиньо Вайналдум (ЦП, "Ливерпуль", 84), Поль Погба (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 92), Витоло (ЛП, "Севилья", 85) – Хе Сон Мин (ЦАП, "Тоттенхэм", 90) – Александр Ляказетт (ФРВ, "Лион", 90), Серхио Агуэро (ФРВ, "Манчестер Сити", 92).

Запасные – Ральф Фарманн (ВРТ, "Шальке", 87), Николя Де Превиль (ЦАП, "Лилль", 84), Мигель Альмирон (ЦАП, "Атланта Юнайтед", 81), Стефан Эль-Шаарави (ЛФА, "Рома", 86), Даниэль Гинчек (ФРВ, "Штутгарт", 81), Юя Осако (ЦФД, "Кельн", 81), Витинью (ФРВ, ЦСКА, 81).

Резерв – Риота Мориока (ЦАП, "Шленск", 72), Лука Тремолада (ЦАП, "Кьявари", 64), Кристиан Якобсен (ЛП, "Сендерюске", 64), Синзо Короки (ФРВ, "Урава Ред Даймондс", 81), Франсиско Родригес (ЦП, "Люцерн", 72).