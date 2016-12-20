Виталий Мутко: "Возможно, проведем чемпионат мира по киберфутболу. Может, хотя бы в нем возьмем золото..."

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что ФИФА будет проводить турнир по киберфутболу. Мутко добавил, что на данном этапе Минспорта утвердило федерацию киберспорта, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– ФИФА начинает проводить чемпионат мира по киберфутболу, проходят турниры и у нас в стране, только пока без влияния РФС. На данном этапе Минспорта утвердило федерацию киберспорта. Нам нужно разобраться: войдет ли киберфутбол в нее или станет разновидностью футбола. Мы же можем проводить чемпионаты России под эгидой РФС. Это интересная тема. Цифры в презентации, которую мы посмотрели, впечатляющие! Об этом я беседовал и с Джанни Инфантино. Как идея – может, проведем чемпионат мира по киберфутболу в России. Может, хотя бы в нем чемпионами станем, как-то это нам это скрасит (улыбается).

За эту тему взялся член исполкома Ильсур Метшин. Посмотрим, оценим. Это приблизительно та же история, как в 2005-м, – тогда ко мне пришли люди из пляжного футбола. Он развивался самостоятельно, РФС мог его не трогать. Но мы забрали и зарегистрировали в структуре как разновидность футбола, создали чемпионат России и начали проводить прочие турниры. Потом появилась сборная. А коммерсанты быстренько подсуетились и создали евролигу. Я ходил в ФИФА к Блаттеру и все время говорил: "Людям будет очень интересно играть на чемпионатах мира под вашей эгидой". И сегодня есть полноценный масштабный проект. Все стало на свои места. Так же и с киберфутболом может быть. Мне рассказывали, что в Казани собралось 10 тысяч человек на игру!

Могу также привести пример с единоборствами. Совсем недавно общался с руководителями и владельцами UFC – самой крутой мировой организации. Они создали специальную федерацию. Я, увидев их презентацию, был в легком шоке! Какие у них доходы, сколько платит телевидение... И развивались они почти с нуля. А мы в России не провели ни одного титульного боя... Хабиб у нас один мочит там всех, и то не дают ему возможность как следует Макгрегора... Я начал рассказывать иностранным коллегам про нашу систему, что мы зарегистрировали ММА, Федор Емельяненко – президент организации. Давайте, прошу, посмотрим – может, совместим, и наша федерация станет членом вашей.

– Вы готовы сыграть показательный матч в киберфутболе?

– Да в этом виде у нас уже есть профессионалы! Некоторые команды даже содержат таких людей. Договорились, что пять-шесть клубов устроят в будущем году турнир. Это ведь и доходы, и реклама. Если вы посмотрите объем данного рынка, сколько болельщиков приходят на турниры, сколько призовых получают победители, то поразитесь. В Америке аудитория киберфутбола начинает опережать некоторые классические местные виды спорта!

– Мутко против Инфантино – вот это был бы матч в киберфутболе.

– Да! А почему бы и нет? Мы с ним в настоящий уже сыграли недавно (улыбается).