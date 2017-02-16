Виталий Мутко: "Популярность киберфутбола растет с каждым днем"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил мнение на сайте РФПЛ о перспективах развития компьютерного спорта в стране. Напомним, что на следующей неделе в Уфе стартует первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, участие в котором примут 16 представителей клубов премьер-лиги.

"Популярность киберфутбола растет с каждым днем. У нас уже есть профессионалы в этом спорте. Футбольные клубы активно используют огромный потенциал новых методов популяризации здорового образа жизни среди молодежи".