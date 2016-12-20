Виталий Мутко: "Может, хоть в киберфутболе чемпионами станем..."

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что ФИФА начинает проводить соревнования по киберфутболу под своей эгидой, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Он отметил, что на сегодняшний день Минспорта утвердило федерацию киберспорта, однако пока не ясно, войдет ли в нее киберфутбол.

– Еще на прошлом заседании рассматривался вопрос киберфутбола, - подчеркнул Мутко. - Члены исполкома посмотрели достаточно добротную презентацию. Все остались довольны, мы посчитали, что развитие киберфутбола – интересная тема. Будем двигаться в этом направлении, ведь оно привлекает много людей к футболу.

ФИФА начинает проводить чемпионаты мира, проходят турниры и у нас в стране, только пока без влияния РФС. На данном этапе Минспорта утвердило федерацию киберспорта. Нам нужно разобраться: войдет ли киберфутбол в нее или станет разновидностью футбола. Мы же можем проводить чемпионаты России под эгидой РФС. Цифры в презентации, которую мы посмотрели, впечатляющие! Об этом я беседовал и с Джанни Инфантино. Как идея – возможно, проведем чемпионат мира по киберфутболу в России. Может, хотя бы в нем чемпионами станем, как-то нам это скрасит картину (улыбается).

За тему взялся член исполкома Ильсур Метшин. Посмотрим, оценим. Это приблизительно та же история, как в 2005-м – тогда ко мне пришли люди из пляжного футбола. Он развивался самостоятельно, РФС мог его не трогать. Но мы забрали и зарегистрировали в структуре как разновидность футбола, создали чемпионат России и начали проводить прочие турниры. Потом появилась сборная. А коммерсанты быстренько подсуетились и создали евролигу. Я ходил в ФИФА к Блаттеру и все время говорил: "Людям будет очень интересно играть на чемпионатах мира под вашей эгидой". И сегодня есть полноценный масштабный проект. Все стало на свои места. Так же и с киберфутболом может быть. Мне рассказывали, что в Казани собиралось по 10 тысяч человек на игру!

Могу также привести пример с единоборствами. Совсем недавно общался с руководителями и владельцами UFC – самой крутой мировой организации. Они создали специальную федерацию. Я, увидев их презентацию, был в легком шоке! Какие у них доходы, сколько платит телевидение... И развивались почти с нуля. А мы в России не провели ни одного титульного боя... Хабиб (Нурмагомедов – Прим. "СЭ") у нас один мочит там всех, и то не дают ему возможность как следует Макгрегора... Я начал рассказывать иностранным коллегам про нашу систему, что мы зарегистрировали ММА, Федор Емельяненко – президент организации. Давайте, прошу, посмотрим – может, совместим, и наша федерация станет членом вашей.

– Вы готовы сыграть показательный матч в киберфутболе?

– Да в этом виде у нас уже есть профессионалы! Некоторые команды даже содержат их. Договорились, что пять-шесть из клубов устроят в будущем году турнир. Это ведь и доходы, и реклама. Если вы посмотрите объем данного рынка, сколько болельщиков приходят на турниры, сколько призовых получают победители, то поразитесь. В Америке аудитория киберфутбола начинает опережать некоторые классические местные виды спорта!

– Мутко против Инфантино – вот это был бы матч в компьютерном футболе.

– Да! А почему бы и нет? Мы с ним в настоящий уже сыграли недавно (улыбается).