Виталий Муха будет представлять киевское "Динамо" на турнирах по FIFA

Киевское "Динамо" представило на пресс-конференции клуба киберспортсмена по дисциплине FIFA. Им стал Виталий "labotryas" Муха, который является действующим чемпионом Украины по киберфутболу, а также участником последнего крупного турнира по FIFA в Париже ESWC 2016. "Динамо" является первым футбольным клубом в Украине, открывшим киберспортивное подразделение. Руководство команды планирует создать составы по дисциплинам Dota 2 и Counter Strike, но киберфутбол останется приоритетным направлением.

"Поклонников киберфутбола ожидает увлекательная программа выступлений Виталия на ведущих мировых турнирах и товарищеских соревнованиях с командами европейских футбольных клубов", - заявили представители клуба на презентации игрока.

Напомним, что ранее о подписании игроков по FIFA сообщили такие клубы, как "Спартак", "Валенсия", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Шальке" и многие другие.