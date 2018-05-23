Вилья, Торрес и Адебайор - в новой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила 36-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полностью 36-я команда недели выглядит следующим образом:

Основной состав - Альфонс Ареола (ВРТ, "ПСЖ", 84), Николя Н'Кулу (ЦЗ, "Торино", 84), Лео Дюбуа (ПЗ, "Нант", 84), Давид Лопес (ЦЗ, "Эспаньол", 82), Франко Васкес (ПП, "Севилья", 87), Кенго Накамура (ЦАП, "Кавасаки Фронтале", 82), Ромен Амума (ЦАП, "Сент-Этьен", 82), Матиас Весино (ЦОП, "Интер", 82), Малком (ПФА, "Бордо", 84), Давид Вилья (ФРВ, "Нью-Йорк Сити", 84), Эмманюэль Адебайор (ФРВ, "Истанбул ББ", 84);

Запасные - Хонатан Ороско (ВРТ, "Сантос Лагуна", 81), Жоау Перейра (ПЗ, "Трабзонспор", 81), Родриго (ЦП, "Вильярреал", 81), Федерико Вивиани (ЦОП, СПАЛ, 81), Фернандо Торрес (ФРВ, "Атлетико", 84), Хакан Чалханоглу (ЛФА, "Милан", 82), Макси Гомес (ФРВ, "Сельта", 81);

Резерв - Адам Фронщак (ПП, "Погонь", 77), Доминик Фрейзер (ПП, "Ингольштадт", 68), Ману Баррейро (ФРВ, "Химнастик", 79), Кайл Ларин (ФРВ, "Бешикташ", 79), Мата (ФРВ, "Вальядолид", 79).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.