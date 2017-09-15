Вилья, Кака и Швайнштайгер - в пятерке лучших игроков MLS в FIFA 18

Пресс-служба MLS на своей странице в Твиттере опубликовала пятерку лучших игроков лиги в FIFA 18. Первое место разделили нападающие Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити") и Себастьян Джовинко ("Торонто"), общие рейтинги которых равны 82 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Замкнул тройку немецкий полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер - 81 OVR, а четвертое место разделили хавбек "Орландо Сити" Кака​ и полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Хонатан Дос Сантос - 80 OVR.

Напомним, на этой неделе вышла демоверсия FIFA 18, а релиз полноценной версии запланирован на 29 сентября.