Vega Squadron подписала лучшего российского киберфутболиста ноября

Vega Squadron на официальном сайте объявила об открытии подразделения по FIFA 18. Представлять "акул" будет Михаил "Torres" Запорожец.

– Очень рад стать частью команды, которая ставит перед собой самые высокие цели в киберспорте, – отметил Запорожец. – Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы достойно представлять организацию как в России, так и на мировой арене.

Напомним, что Запорожец стал единственным представителем России, который по итога ноября вошел в число 64 лучших киберфутболистов мира и получил право сыграть в первом отборочном LAN-турнире чемпионата мира по FIFA 18 в Барселоне.