21:00 12 января | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Vega Squadron подписала лучшего российского киберфутболиста ноября

Михаил "Torres" Запорожец. Фото Vega Squadron
Михаил "Torres" Запорожец. Фото Vega Squadron

Vega Squadron на официальном сайте объявила об открытии подразделения по FIFA 18. Представлять "акул" будет Михаил "Torres" Запорожец.

– Очень рад стать частью команды, которая ставит перед собой самые высокие цели в киберспорте, – отметил Запорожец. – Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы достойно представлять организацию как в России, так и на мировой арене.

Напомним, что Запорожец стал единственным представителем России, который по итога ноября вошел в число 64 лучших киберфутболистов мира и получил право сыграть в первом отборочном LAN-турнире чемпионата мира по FIFA 18 в Барселоне.

Дополнительная информация

http://vega-squadron.com/news/vega-squadron-otkryvaet-podrazdelenie-po-fifa

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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