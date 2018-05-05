Вайналдум, Коста, Навас и Роланду получили специальные карточки в FIFA 18 за четвертьфиналы еврокубков

Компания EA Sports выпустила новые карточки лучших игроков матчей, прошедших на этой неделе. Вратарь "Реала" Кейлор Навас и полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум были отмечены за матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, а нападающий "Атлетико" Диегу Коста и защитник "Марселя" Роланду - за встречи Лиги Европы. При этом последний получил карточку рекордсмена, так как он принес провансальцам победу над "Зальцбургом" по сумме двух встреч, забив в дополнительное время в ответной встрече.

Также МOTМ-карточку получил полузащитник "Легии" Кафу, ставший автором победного гола в финале Кубка Польши против "Арки" (2:1).