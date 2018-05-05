Вайналдум, Коста, Навас и Роланду получили специальные карточки в FIFA 18 за четвертьфиналы еврокубков

Компания EA Sports выпустила новые карточки лучших игроков матчей, прошедших на этой неделе. Вратарь "Реала" Кейлор Навас и полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум были отмечены за матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, а нападающий "Атлетико" Диегу Коста и защитник "Марселя" Роланду - за встречи Лиги Европы. При этом последний получил карточку рекордсмена, так как он принес провансальцам победу над "Зальцбургом" по сумме двух встреч, забив в дополнительное время в ответной встрече.
Также МOTМ-карточку получил полузащитник "Легии" Кафу, ставший автором победного гола в финале Кубка Польши против "Арки" (2:1).
New #MOTM now available for 7 days! #FUT 😀 pic.twitter.com/KhJLN1RSdN– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 4 мая 2018 г.
- Реал (Футбол)
- Марсель
- Ливерпуль
- Атлетико
- Легия
- Роланду Пиреш
- Диегу Коста
- Кейлор Навас
- Джорджиньо Вайналдум
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