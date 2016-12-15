Варди, Игуаин и Фалькао – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме FIFA Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 13: Стефан Рюффье ("Сент-Этьен", Франция) – Нелсон Семеду ("Бенфика", Португалия), Рожер ("Ингольштадт", Бразилия), Жорди Альба ("Барселона", Испания) – Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас", Англия), Карлос Тевес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Марсело Брозович ("Интер", Хорватия), Висенте де ла Фуэнте Иборра ("Севилья", Испания) – Джейми Варди ("Лестер, Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Аргентина), Радамель Фалькао ("Монако", Колумбия).

"Джейми Варди напомнил о своем прошлогоднем величии, отправив в ворота "Сити" три мяча. Искрометная игра "Лестера" напомнила болельщикам, благодаря чему в прошлом сезоне они стали чемпионами Англии. Гонсало Игуаин отправил два мяча в ворота "Торино" в туринском дерби и стал лучшим игроком матча. Карлос Тевес сыграл ключевую роль в победе в Суперкласико, забив два гола и отдав один результативный пас. Фалькао продолжает великолепное выступление за "Монако". На этот раз колумбиец забил три мяча в ворота "Бордо" и стал лучшим игроком матча", – говорится в сообщении на официальном сайте компании.