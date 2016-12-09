Валерий Рашкин: "Нужно предписать разработчику FIFA 17 привести игру в соответствие с законодательством РФ"

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что если разработчики футбольного симулятора FIFA 17 не изменят возрастную классификацию, следует применить к игре меры ограничительного характера. Напомним, российские парламентарии просят Роскомнадзор проверить популярную компьютерную игру на соответствие российскому законодательству и в случае выявления нарушений потребовать от разработчика внести необходимые изменения. Депутаты Госдумы из фракции КПРФ сочли не соответствующим российскому законодательству предложение компании EA Canada пользователям игры поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги в поддержку ЛГБТ "Радужные шнурки". К требованиям коллег-коммунистов готовы присоединиться и депутаты от "Единой России".

– Необходимо осуществить проверку компьютерной игры FIFA 17 на предмет соответствия заявленной возрастной категории, по результатам которой предписать компании-разработчику EA Canada привести игру в соответствие с российским законодательством: внести изменения в программный код или возрастную классификацию этой информационной продукции, и в случае отказа применить соответствующие меры ограничительного характера, – приводят "Известия" слова Рашкина.