В Уфе пройдет первый Кубок РФПЛ по киберфутболу

В конце февраля в Уфе состоится первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, сообщает официальный сайт лиги. В соревновании по игре FIFA 17 примут участие представители 16 команд премьер-лиги.
Отметим, что 22 января стартуют квалификация чемпионата РФПЛ по FIFA 17. Он является российским отборочным этапом мирового Ultimate Team Championship, проводимого под эгидой ФИФА.
Напомним, РФПЛ объявила о намерении проводить соревнования по киберфутболу в декабре прошлого года.
grroznyi85
Большинству команд РФПЛ теперь надо срочно киберфутболистов подписывать.)))
18:45
Aha
сейчас чиновники попытаются нагреть руки и на кибер-футболе. Единственное направление, где еще нет бюрократии, допинга, откатов -и вот! Загнать всё, где крутятся деньги, под тотальный контроль прогнивших чинуш. Кому нужна эта "федерация"??? Хорошо, что у нее нет никаких прав на саму ИГРУ, не могут они у разработчиков забрать их продукт и набить себе карман
18:39