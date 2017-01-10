18:06 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

В Уфе пройдет первый Кубок РФПЛ по киберфутболу

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В конце февраля в Уфе состоится первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, сообщает официальный сайт лиги. В соревновании по игре FIFA 17 примут участие представители 16 команд премьер-лиги.

Отметим, что 22 января стартуют квалификация чемпионата РФПЛ по FIFA 17. Он является российским отборочным этапом мирового Ultimate Team Championship, проводимого под эгидой ФИФА.

Напомним, РФПЛ объявила о намерении проводить соревнования по киберфутболу в декабре прошлого года.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/fifa17/championat/#

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КОММЕНТАРИИ (2)
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grroznyi85

Большинству команд РФПЛ теперь надо срочно киберфутболистов подписывать.)))

18:45

Aha

сейчас чиновники попытаются нагреть руки и на кибер-футболе. Единственное направление, где еще нет бюрократии, допинга, откатов -и вот! Загнать всё, где крутятся деньги, под тотальный контроль прогнивших чинуш. Кому нужна эта "федерация"??? Хорошо, что у нее нет никаких прав на саму ИГРУ, не могут они у разработчиков забрать их продукт и набить себе карман

18:39

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