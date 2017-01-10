В Уфе пройдет первый Кубок РФПЛ по киберфутболу

В конце февраля в Уфе состоится первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, сообщает официальный сайт лиги. В соревновании по игре FIFA 17 примут участие представители 16 команд премьер-лиги.

Отметим, что 22 января стартуют квалификация чемпионата РФПЛ по FIFA 17. Он является российским отборочным этапом мирового Ultimate Team Championship, проводимого под эгидой ФИФА.

Напомним, РФПЛ объявила о намерении проводить соревнования по киберфутболу в декабре прошлого года.