В турнире по киберфутболу за право представлять "Крылья Советов" принимают участие более 200 человек

"Крылья Советов" проводит турнир по киберфутболу. В соревновании, которое проходит сегодня, принимают участие более 200 человек. С победителем турнира "Крылья" заключат контракт, и он будет представлять самарцев на соревнованиях под эгидой РФПЛ. Все призеры получат памятные призы от клуба.

Во многих городах России пройдут отборочные этапы соревнований по игре FIFA 17, победители которых встретятся 24 февраля в Уфе, где пройдет первый Кубок РФПЛ по киберфутболу. В нем примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. А чуть позже, в марте состоится Открытый чемпионат РФПЛ, в котором также сразятся победители региональных отборочных этапов и где будет разыграна путевка на мировое первенство.