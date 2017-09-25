В PES 2018 обновят лица Суареса, Давида Сильвы и Лукаку

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о грядущем выходе пакета данных (DLC). В грядущем обновлении будут новые лица у Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Давида Сильвы ("Манчестер Сити"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Луиса Суареса ("Барселона") и Даниэле Де Росси ("Рома").

Напомним, игра Pro Evolution Soccer 2018 вышла 14 сентября. Новый футбольный симулятор получил высокие оценки от игровых изданий. Однако в Steam игроки раскритиковали ПК-версию из-за нестабильных серверов на старте запуска игры.

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