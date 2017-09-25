В PES 2018 обновят лица Суареса, Давида Сильвы и Лукаку

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о грядущем выходе пакета данных (DLC). В грядущем обновлении будут новые лица у Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Давида Сильвы ("Манчестер Сити"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Луиса Суареса ("Барселона") и Даниэле Де Росси ("Рома").
Напомним, игра Pro Evolution Soccer 2018 вышла 14 сентября. Новый футбольный симулятор получил высокие оценки от игровых изданий. Однако в Steam игроки раскритиковали ПК-версию из-за нестабильных серверов на старте запуска игры.
Состоялся выход PES 2018 //
Представлен трейлер запуска PES 2018
- Барселона (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Рома
- Луис Суарес
- Даниеле Де Росси
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Ромелу Лукаку
- Давид Сильва
- Марко Верратти
Материалы других СМИ