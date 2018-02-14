18:00 14 февраля | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

В PES 2018 обновят лица Роналду, Левандовски, Варди и Махреза

Обновленные лица DLC 3.0 для PES 2018. Фото twitter.com/officialpes Обновленные лица DLC 3.0 для PES 2018. Фото twitter.com/officialpes Обновленные лица DLC 3.0 для PES 2018. Фото twitter.com/officialpes Обновленные лица DLC 3.0 для PES 2018. Фото twitter.com/officialpes Обновленные лица DLC 3.0 для PES 2018. Фото twitter.com/officialpes
Обновленные лица DLC 3.0 для PES 2018. Фото twitter.com/officialpes

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего третьего обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у Криштиану Роналду ("Реал"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Джейми Варди, Рияда Махреза (Оба - "Лестер"), Леона Горецки ("Шальке"), Райана Сессеньона ("Фулхэм"), Йона Гвидетти ("Алавес"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Руя Патрисиу ("Спортинг"), Жемерсона ("Монако"), Фреда ("Шахтер") и других.

Выход DLC 3.0 запланирован на этот четверг, 15 февраля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.

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