В PES 2018 обновят лица Роналду, Левандовски, Варди и Махреза

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего третьего обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у Криштиану Роналду ("Реал"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Джейми Варди, Рияда Махреза (Оба - "Лестер"), Леона Горецки ("Шальке"), Райана Сессеньона ("Фулхэм"), Йона Гвидетти ("Алавес"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Руя Патрисиу ("Спортинг"), Жемерсона ("Монако"), Фреда ("Шахтер") и других.

Выход DLC 3.0 запланирован на этот четверг, 15 февраля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.