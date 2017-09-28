В PES 2018 обновят лица Кейта, Вернера и Видаля

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у Наби Кейта, Тимо Вернера (Оба - "РБ Лейпциг"), Артуро Видаля ("Бавария"), Алехандро Гомеса и Маттиа Кальдары (Оба - "Аталанта"​).

Ранее было объявлено, что лица будут обновлены у Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Давида Сильвы ("Манчестер Сити"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Луиса Суареса ("Барселона"), Даниэле Де Росси ("Рома"), Гильфи Сигурдссона, Джордана Пикфорда (Оба - "Эвертон"), Бена Дэйвиса, Давинсона Санчеса (Оба - "Тоттенхэм"), Сеада Колашинаца ("Арсенал").

Напомним, игра Pro Evolution Soccer 2018 вышла 14 сентября. Новый футбольный симулятор получил высокие оценки от игровых изданий. Однако в Steam игроки раскритиковали ПК-версию из-за нестабильных серверов на старте запуска игры.

В PES 2018 обновят лица у Сигурдссона, Пикфорда и Колашинаца//

В PES 2018 обновят лица Суареса, Давида Сильвы и Лукаку //

Состоялся выход PES 2018 //