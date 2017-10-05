В PES 2018 обновили лица у 117 игроков

Состоялся выход первого обновления пакета данных (DLC) для нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. В игру были добавлены более 3-х тысяч фотографий игроков, 10 новых бутс, а также у 117 футболистов были обновлены лица.

Напомним, игра Pro Evolution Soccer 2018 вышла 14 сентября. Новый футбольный симулятор получил высокие оценки от игровых изданий. Однако в Steam игроки раскритиковали ПК-версию из-за нестабильных серверов на старте запуска игры.

В PES 2018 обновят лица Кейта, Вернера и Видаля //

В PES 2018 обновят лица у Сигурдссона, Пикфорда и Колашинаца//

В PES 2018 обновят лица Суареса, Давида Сильвы и Лукаку //

​В PES 2018 обновят лица Хамеса, Неймара, Клайверта и Тайсона