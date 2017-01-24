19:17 24 января | КИБЕРСПОРТ — FIFA

В Пермском крае пройдет турнир по киберфутболу за право представлять "Амкар" на Кубке РФПЛ

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29 января федерация киберфутбола России в Пермском крае проведет отборочный турнир "Путь в "Амкар", сообщает официальный сайт РФПЛ. В соревновании примут участие наиболее успешные киберспортсмены Пермского края, неоднократные участники и победители региональных и всероссийских соревнований по компьютерному спорту. Победитель отборочного турнира будет выступать за "Амкар" на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который пройдет 24-26 февраля в Уфе.

Впервые в истории российского футбола все 16 клубов премьер-лиги официально сыграют между собой в одну из самых любимых компьютерных игр футбольных болельщиков. Турнир пройдет на игровой платформе Sony PlayStation 4.

Три лучших игрока отборочного турнира "Путь в "Амкар" получат призы от футбольного клуба. Награждать победителей будет Мисс "Амкар"-2016 Кристина Емельянова.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/fifa17/news/news_10.html

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