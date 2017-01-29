17:40 29 января | КИБЕРСПОРТ — FIFA

В Махачкале проходит Кубок "Анжи" по FIFA 17

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Сегодня "Анжи" проводит турнир по киберфутболу, который является квалификацией Кубка РФПЛ. Победитель соревнования заключит контракт с клубом и будет представлять его на российских соревнованиях – Кубок РФПЛ по киберфутболу, который состоится 24-26 февраля в Уфе. В нем примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. А чуть позже, в марте состоится Открытый чемпионат РФПЛ, в котором также сразятся победители региональных отборочных этапов и где будет разыграна путевка на мировое первенство.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/kubok_anji_po_kiberfutbolu250117/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бэн Джойс

Киберфуфел.

17:50 29 января

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