В Махачкале проходит Кубок "Анжи" по FIFA 17

Сегодня "Анжи" проводит турнир по киберфутболу, который является квалификацией Кубка РФПЛ. Победитель соревнования заключит контракт с клубом и будет представлять его на российских соревнованиях – Кубок РФПЛ по киберфутболу, который состоится 24-26 февраля в Уфе. В нем примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. А чуть позже, в марте состоится Открытый чемпионат РФПЛ, в котором также сразятся победители региональных отборочных этапов и где будет разыграна путевка на мировое первенство.