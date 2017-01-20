В Голландии пройдет чемпионат по киберфутболу среди клубов высшей лиги

Голландская футбольная лига проведет турнир по симулятору FIFA 17 среди команд высшей лиги, сообщает официальный сайт организации. Соревнование стартует 6 февраля, в нем примут участие все без исключения клубы чемпионата Голландии, в том числе "Аякс", ПСВ и "Фейеноорд". Турнир будет проходить по круговой системе 17 туров. Побидитель получит право выступить на чемпионате Европы EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team Championship Series.

Напомним, РФПЛ организует аналогичный турнир среди клубов чемпионата России. Также подобные соревнования будут проходить в Германии, в Испании и во Франции.