17:05 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

В FIFA 19 любой удар можно будет сделать неберущимся. Видео


Компания EA Sports продолжает раскрывать особенности нового футбольного симулятора FIFA 19. В игре появится переработанная система ударов, которая позволит делать их неберущимися.

"Выбор момента удара – одно из самых интересных нововведений FIFA 19. Это совершенно новая механика, позволяющая превратить любой удар в удар мирового класса всего одним дополнительным нажатием кнопки удара, совершенным в самый нужный момент. Как следует из названия этой возможности, привносящей новое измерение риска/выигрыша во все удары в FIFA 19, определяющее значение имеет выбор момента удара.

Вы можете выбрать момент любого удара, нанесенного с игры – это может быть удар головой, с лета, точный удар – даже удар "ножницами". Однако, чем труднее и быстрее удар, тем больше вероятность ошибиться. Тренируйте своевременные удары всех видов и выводите свое мастерство FIFA на новый уровень", - говорится в сообщении на сайте игры.

 

Дополнительная информация

https://www.easports.com/ru/fifa/news/2018/fifa-19-gameplay-timed-finishing

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