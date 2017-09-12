В FIFA 18 не будет Линекера, ван Нистелроя и Недведа

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, опубликовала карточки легендарных футболистов, которых не будет в новой игре.

Карточки "Икон футбола" не получили следующие игроки, завершившие свои карьеры: Франц Беккенбауэр, Джордж Бест, Эмилио Бутрагеньо, Руд ван Нистелрой, Христо Стоичков, Гари Линекер, Бобби Мур, Джордж Веа, Фернандо Йерро, Павел Недвед, Фабио Каннаваро, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Брайан Лаудруп, Давор Шукер, Йенс Леманн, Рой Кин, Давид Симан, Хуан Себастьян Верон, Оливер Бирхофф, Пауло Футре, Паулета, Витор Байя, Дженнаро Гаттузо, Джанфранко Дзола, Кристиан Вьери, Карлос Вальдеррама, Штефан Эффенберг, Франк де Бур, Алекси Лалас, Лэндон Донован, Фредерик Юнгберг, Тедди Шерингем, Сол Кэмпбелл, Гэри Невилл, Робби Фаулер, Джейми Каррагер и Уле Гуннар Сульшер.

Напомним, что в FIFA 17 все эти игроки были и имели картоки "Легенд".