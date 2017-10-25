В FIFA 18 исправили игру вратарей

Компания EA Sports объявила о выходе глобального обновления футбольного симулятора FIFA 18. Первыми опробовать изменения смогут пользователи ПК, которым для этого придется скачать 1,34 Гб, а на консолях обновление появится позже.

Как сообщает пресс-служба EA Sports, была уменьшена скорость мяча, снижена точность, отключена возможность блокировки вратаря при вводе мяча. Также были изменены действия голкиперов, которые вызывали нарекания со стороны игроков. Теперь стражи ворот не будут отбивать мячи в свои ворота и прыгать слишком рано при выходах.

В режиме Ultimate Team добавлена возможность играть в кооперативе за одним компьютером, что было в FIFA 17, но не было в FIFA 18 при выходе игры.

Кроме того, были исправлены ошибки с аудио и видео сопровождением матчей и различные баги в режимах "Карьера", "Испытания подбора команды" и "Про клубы".