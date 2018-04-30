В FIFA 18 добавят все стадионы чемпионата мира-2018

Компания EA Sports объявила о подробностях дополнения к игре FIFA 18, посвященного чемпионату мира-2018. 29 мая в игре появится режим игры "Чемпионат мира-2018", в котором можно будет сыграть за любую из 32 сборных-участниц мирового первенства. Также в футсим будет добавлена виртуальная копия трофея и все 12 российских стадионов, на которых будет сыгран ЧМ-2018. Как отмечается, каждый стадион будет наполнен уникальными деталями чемпионата мира - звуками, баннерами сборных команд и болельщиками в высоком разрешении.

Кроме того, в режим Ultimate Team будут добавлены специальные карточки чемпионатов мира, в том числе легендарные игроки, а также особенная для мирового первенства система сыгранности. Выход дополнения запланирован на 29 мая.