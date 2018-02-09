В FIFA 18 добавят режим "Чемпионат мира-2018"

Компания EA Sports планирует добавить в FIFA 18 режим "Чемпионат мира-2018", а не выпускать отдельную игру про мировое первенство, утверждает Goal. Уже весной, за несколько месяцев до старта турнира любители футбольного симулятора получат право попытаться привести к победе одну из 32 сборных, которые будут полностью лицензированы, включая формы и составы.

Кроме того, во время самого чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, планируется проведение в режиме Ultimate Team мероприятий, посвященных турниру, и выпуск специальных карточек игроков, которые проявят себя в реальной жизни.