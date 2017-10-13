В FIFA 18 добавлена спецкарточка Промеса с рейтингом 86

В футбольном симуляторе FIFA 18 в режиме Ultimate Team вышли два новых задания "Испытания подбора команды" (SBC). Специальная карточка с общим рейтингом 86 OVR появилась у вингера "Спартака" Квинси Промеса. Чтобы получить данную карточку необходимо собрать составы каждого клуба чемпионата России.
Также было добавлено задание, выполнив которое, можно получить специальную карточку голкипера "Порту" Икера Касильяса с общим рейтингом 86. Необходимо собрать составы каждого клуба чемпионата Португалии.
New League SBCs, Liga Nos (Casillas) and Russian League (Promes)!#FIFA18 #FUT pic.twitter.com/xvCgDQ6lzC– FUTWIZ (@FUTWIZ) 13 октября 2017 г.
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