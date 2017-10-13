В FIFA 18 добавлена спецкарточка Промеса с рейтингом 86

В футбольном симуляторе FIFA 18 в режиме Ultimate Team вышли два новых задания "Испытания подбора команды" (SBC). Специальная карточка с общим рейтингом 86 OVR появилась у вингера "Спартака" Квинси Промеса. Чтобы получить данную карточку необходимо собрать составы каждого клуба чемпионата России.

Также было добавлено задание, выполнив которое, можно получить специальную карточку голкипера "Порту" Икера Касильяса с общим рейтингом 86. Необходимо собрать составы каждого клуба чемпионата Португалии.