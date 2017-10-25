В FIFA 18 добавлена специальная карточка автора лучшего гола 2017 года

Компания EA Sports объявила о добавлении в FIFA 18 специальной карточки нападающего "Арсенала" Оливье Жиру. 31-летний француз получил карточку героя с общим рейтингом 86, так как был признан ФИФА автором лучшего гола в 2017 году. В течение недели ее можно получить за открытие паков или купить на трансферном рынке.

Жиру получил приз Пушкаша за лучший гол 2017 года