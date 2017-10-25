В FIFA 18 добавлена специальная карточка автора лучшего гола 2017 года

Компания EA Sports объявила о добавлении в FIFA 18 специальной карточки нападающего "Арсенала" Оливье Жиру. 31-летний француз получил карточку героя с общим рейтингом 86, так как был признан ФИФА автором лучшего гола в 2017 году. В течение недели ее можно получить за открытие паков или купить на трансферном рынке.
Жиру получил приз Пушкаша за лучший гол 2017 года
The Puskas Goal of the Year Award Winner Olivier Giroud! pic.twitter.com/D87cF6fcwf– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 25 октября 2017 г.
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