22:15 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

В FIFA 18 добавлена специальная карточка автора лучшего гола 2017 года


Компания EA Sports объявила о добавлении в FIFA 18 специальной карточки нападающего "Арсенала" Оливье Жиру. 31-летний француз получил карточку героя с общим рейтингом 86, так как был признан ФИФА автором лучшего гола в 2017 году. В течение недели ее можно получить за открытие паков или купить на трансферном рынке.

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Материалы других СМИ
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