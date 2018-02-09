В FIFA 18 добавили прайм-карточки Шевченко и ван дер Сара

Компания EA Sports объявила, что в футбольный симулятор FIFA 18 были добавлены две новые прайм-карточки легендарных игроков. Как сообщает пресс-служба игры, для сборки стали доступны карточки экс-форварда сборной Украины, "Милана" и "Челси" Андрея Шевченко и бывшего вратаря сборной Голландии, "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвина ван дер Сара с общим рейтингом 91 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ").
Напомним, в FIFA 18 у каждого легендарного игрока есть три карточки, относящиеся к разным временным отрезкам в карьере.
Prime ICON van der Sar and Shevchenko available now in packs and in SBCs! #FUT #TBT pic.twitter.com/Dd9x29ruJU– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 8 февраля 2018 г.
- Милан (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Аякс
- Андрей Шевченко
- Сборная Украины (Футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Эдвин ван дер Сар
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