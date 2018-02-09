В FIFA 18 добавили прайм-карточки Шевченко и ван дер Сара

Компания EA Sports объявила, что в футбольный симулятор FIFA 18 были добавлены две новые прайм-карточки легендарных игроков. Как сообщает пресс-служба игры, для сборки стали доступны карточки экс-форварда сборной Украины, "Милана" и "Челси" Андрея Шевченко и бывшего вратаря сборной Голландии, "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвина ван дер Сара​ с общим рейтингом 91 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ").

Напомним, в FIFA 18 у каждого легендарного игрока есть три карточки, относящиеся к разным временным отрезкам в карьере.