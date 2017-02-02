17:33 2 февраля | КИБЕРСПОРТ — FIFA

"Урал" подписал контракт с 18-летним киберфутболистом

Омар АЛИЕВ (справа) подписывает контракт с "Уралом". Фото РФПЛ
Омар АЛИЕВ (справа) подписывает контракт с "Уралом". Фото РФПЛ
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"Урал" заключил соглашение с 18-летний киберфутболистом Омаром Алиевым, сообщает официальный сайт РФПЛ. Молодой человек стал победителем отборочного турнира в Екатеринбурге и представит клуб на Кубке РФПЛ по FIFA 17. Соревнования пройдут в конце февраля в Уфе. Согласно условиям соглашения, клуб берет на себя обязательства покрыть все расходы, связанные с проездом и проживанием.

Напомним, в субботу в Екатеринбурге прошел отборочный этап, в котором за право представлять футбольный клуб "Урал" на чемпионате РФПЛ бились 112 человек.

"Я регулярно участвую в различных соревнованиях по киберспорту и знаю, что сильных игроков у нас мало. Сам играю в FIFA уже шесть лет, поэтому был уверен в своих силах. Это моя первая профессиональная победа, и я рад, что клуб предоставил мне этот шанс", – подчеркнул Алиев.

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Материалы REN-TV

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