"Урал" подписал контракт с 18-летним киберфутболистом

"Урал" заключил соглашение с 18-летний киберфутболистом Омаром Алиевым, сообщает официальный сайт РФПЛ. Молодой человек стал победителем отборочного турнира в Екатеринбурге и представит клуб на Кубке РФПЛ по FIFA 17. Соревнования пройдут в конце февраля в Уфе. Согласно условиям соглашения, клуб берет на себя обязательства покрыть все расходы, связанные с проездом и проживанием.

Напомним, в субботу в Екатеринбурге прошел отборочный этап, в котором за право представлять футбольный клуб "Урал" на чемпионате РФПЛ бились 112 человек.

"Я регулярно участвую в различных соревнованиях по киберспорту и знаю, что сильных игроков у нас мало. Сам играю в FIFA уже шесть лет, поэтому был уверен в своих силах. Это моя первая профессиональная победа, и я рад, что клуб предоставил мне этот шанс", – подчеркнул Алиев.