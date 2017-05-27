"Уфенок" – бронзовый призер Кубка России по киберфутболу

Киберфутболист "Уфы" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов нанес поражение украинцу Максиму "Tiko91" Плахову в матче за третье место Кубка России по киберспорту в дисциплине FIFA 17. В противостоянии до двух побед россиян дважды взял верх над оппонентом – 3:2, 3:1.

Финальный матч состоится 28 мая в московской Yota Arena. В нем встретятся киберфутболист "Оренбурга" Кирилл Ординарцев и Антон Кленов из "Локомотива". Призовой фонд Кубка России по киберспорту составляет 7 миллионов рублей, 650 тысяч из них разыграют в дисциплине FIFA.

Кубок России по киберспорту

Матч за 3-е место

Роберт "Ufenok77" Фахретдинов – Максим "Tiko91" Плахов – 2-0 (3:2, 3:1)