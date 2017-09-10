У Санчеса и Бэйла будут одинаковые рейтинги в FIFA 18?

Итальянский портал FifaUltimateTeam.it опубликовал видео с карточками игроков, занимающих с 20 по 11 места в Топ-100 FIFA 18 по общему рейтингу. Официально они должны быть объявлены только сегодня в 20.00 по московскому времени. По данным источника, в компании EA Sports произошла утечка информация, поэтому фанаты игры узнали рейтинги виртуальных футболистов раньше запланированного срока.

Стоит отметить, что теперь у вингера "Реала" Гарета Бэйла и нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса будут одинаковые рейтинги - 89 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Первый получил "-1", а второй - "+2", поэтому у них стали равные рейтинги.