У киберфутболиста "Штутгарта" сдали нервы во время матча с представителем России. Видео

Киберфутболист "Штутгарта" Эрхан "Dr.Erhano" Кайман стал героем главного скандала отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. Представитель немецкого клуба прямо посреди матча против Ильи "IlyaMitkin" Митькина выключил игру и ушел со сцены. Ему не понравилось, что представитель России (на самом деле, он отобрался на турнир из Северной Америки, но выступает под российским флагом и с эмблемой ЦСКА. - Прим. "СЭ") на 50-й минуте встречи при счете в свою пользу стал долго раскатывать мяч без особого продвижения вперед, играя в контроль мяча ради контроля. Примечателен тот факт, что комментатор матча назвал эту тактику хорошей.

Киберфутболист "Штутгарта" был не только дисквалифицирован, но и оштрафован на 1 тысячу долларов, которые мог получить за то, что вошел в число 64 лучших игроков турнира.

Отметим, что такое поведение, именуемое "Rage Quit" ("Рейдж Квит" - выход из-за ярости. - Прим. "СЭ"), популярно в онлайн-режимах FIFA 18, но на главной сцене самого крупного турнира в мире происходит впервые.