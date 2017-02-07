Трансляцию отборочного турнира чемпионата РФПЛ по FIFA 17 посмотрели 170 тысяч зрителей

Состоялся второй отборочный турнир "Открытого Чемпионата РФПЛ по игре EA SPORTS FIFA 17", сообщает официальный сайт лиги. Матчи проходили на платформе Xbox One. РФПЛ вела прямую трансляцию стадии плей-офф, которую посмотрели более 170 тысяч человек.

Победителем турнира стал Роман Елисеев (elinho), а финалистом – Богдан Астанин (m4estr021). Оба игрока получили путевку в финал.

Напомним, что по итогам первого отборочного турнира в финал прошли Антон Кленов (ANOX_klenoff) и Михаил Запорожец (torrespnz).

Финальный этап пройдет в марте в Казани, где четырем победителям отборочных турниров предстоит сразиться с представителями клубов премьер-лиги. Там также будет разыграна путевка в отборочный этап EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP.