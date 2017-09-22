Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:30 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Товен получил специальное издание FIFA 18 со своей карточкой


Полузащитник "Марселя" Флориан Товен поблагодарил разработчика нового футбольного симулятора FIFA 18 компанию EA Sports за специальное издание игры. Француз получил комплект из диска, джойстика Play Station 4 и своей карточки.

"О, да, спасибо EA Sports за эту супер-коробку с FIFA 18! Все готово", - написал Товен на своей странице в Твиттере и опубликовал фото.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий