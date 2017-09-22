Товен получил специальное издание FIFA 18 со своей карточкой

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен поблагодарил разработчика нового футбольного симулятора FIFA 18 компанию EA Sports за специальное издание игры. Француз получил комплект из диска, джойстика Play Station 4 и своей карточки.
"О, да, спасибо EA Sports за эту супер-коробку с FIFA 18! Все готово", - написал Товен на своей странице в Твиттере и опубликовал фото.
Yeahhh merci @EA_FIFA_France pour ce super coffret avec le nouveau #FIFA18 ! Tout est prêt 😜🙈🙏🏼🔥☄️ 🎮 pic.twitter.com/YCBM5Jv7Mz– Florian Thauvin (@FlorianThauvin) 21 сентября 2017 г.
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