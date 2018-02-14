"Торонто" подписал киберфутболиста

"Торонто" на официальном сайте объявил о подписании контракта с киберфутболистом Филипом "FilthyP94" Болком. 24-летний канадец будет представлять клуб на турнире MLS по FIFA 18, который пройдет в апреле.

- Благодарен за возможность представлять "Торонто", не могу дождаться, когда буду играть за "красных", - признался Болк.

Киберфутболисты клубов MLS разыграют путевку на чемпионат мира по FIFA 18