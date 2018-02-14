"Торонто" подписал киберфутболиста

"Торонто" на официальном сайте объявил о подписании контракта с киберфутболистом Филипом "FilthyP94" Болком. 24-летний канадец будет представлять клуб на турнире MLS по FIFA 18, который пройдет в апреле.
- Благодарен за возможность представлять "Торонто", не могу дождаться, когда буду играть за "красных", - признался Болк.
Киберфутболисты клубов MLS разыграют путевку на чемпионат мира по FIFA 18
Putting 🖊 to 📃– Toronto FC (@torontofc) 13 февраля 2018 г.
Toronto FC sign @PhilB94_ as our #eMLS athlete.
Welcome Phil! pic.twitter.com/5E2pCTKnr1
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