23:30 14 февраля | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

"Торонто" подписал киберфутболиста


"Торонто" на официальном сайте объявил о подписании контракта с киберфутболистом Филипом "FilthyP94" Болком. 24-летний канадец будет представлять клуб на турнире MLS по FIFA 18, который пройдет в апреле.

- Благодарен за возможность представлять "Торонто", не могу дождаться, когда буду играть за "красных", - признался Болк. 

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