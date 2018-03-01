11:40 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Тарасов, Баринов и Миранчуки сыграли в FIFA 18. Победил "Ливерпуль". Видео


Игроки "Локомотива" Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки на тренировочном сборе сыграли между собой в FIFA 18. Киберфутбольная команда Loko eSports подарила игрокам именные наборы с карточками и геймпадами, однако только один из футболистов играл обновкой.

Тарасов и Алексей Миранчук управляли "Реалом", а Баринов и Антон - "Ливерпулем". Мадридская команда забила три гола и вела в счете 3:0, но затем соперник смог сравнять и на последних минутах забить победный гол. Проигравшим пришлось отжиматься от пола в номере.

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