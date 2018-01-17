Суарес, Хамес и Сон - в команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила восемнадцатую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую информ-карточку с общим рейтингом 94 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ") получил нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который оформил дубль и сделал голевую передачу в матче чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (4:2). Примечателен тот факт, что карточки с рейтингом 94 OVR в FIFA 18 имеют легендарные игроки Роналдо и Роналдинью.

Полностью восемнадцатая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Серхио Аcенхо (ВРТ, "Вильярреал", 86), Джонни Эванс (ЦЗ, "Вест Бромвич", 82), Поль Байс (ЦЗ, "Бордо", 82), Мартин Хинтереггер (ЦЗ, "Аугсбург", 81), Хамес Родригес (ЦП, "Бавария", 87), Сон Хын Мин (ЛП, "Тоттенхэм", 87), Алекс Окслейд-Чемберлен (ЦП, "Ливерпуль", 83), Гонсалу Гедеш (ЛП, "Валенсия", 83), Луис Суарес (ФРВ, "Барселона", 94), Тимо Вернер (ФРВ, "Лейпциг", 84), Мануэль Ланцини (ЦН, "Вест Хэм", 84);

Запасные - Каспер Шмайхель (ВРТ, "Лестер", 85), Фредерик Серенсен (ПЗ, "Кельн", 81), Джеймс Уорд-Проуз (ПП, "Саутгемптон", 82), Франко Серви (ЛП, "Бенфика", 82), Ману Гарсия (ЦП, "Алавес", 81), Каллум Уилсон (ФРВ, "Борнмут", 84), Никлас Фюллкруг (ФРВ, "Ганновер", 82);

Резерв - Жесси Мулен (ВРТ, "Сент-Этьен", 76), Денис Буанга (ЛП, "Лорьян", 78), Мурилу Фрейтас (ЛП, "Тондела", 74), Серхио Араухо (ФРВ, АЕК, 80), Филипе Мора (ФРВ, "Крус Асуль", 81).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.

17-я команда недели FIFA 18 // 16-я команда недели FIFA 18

15-я команда недели FIFA 18 // 14-я команда недели FIFA 18