Стартовала регистрация на чемпионат РФПЛ по FIFA 17

Сегодня началась регистрация чемпионата РФПЛ по киберфутболу (FIFA 17), сообщает официальный сайт лиги. Соревнование является официальным отборочным этапом Ultimate Team CHAMPIONSHIP, проводимого под эгидой ФИФА.

"Отборочные этапы пройдут 22 января (платформа Sony PlayStation 4) и 5 февраля (платформа Miсrosoft XBOX One) 2017 года. По два киберфутболиста из каждого отборочного соревнования попадут в финальный этап турнира, где сразятся с представителями клубов премьер-лиги за звание "Чемпион РФПЛ по игре EA SPORTS FIFA" и получат право на участие в отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP", - говорится в сообщении.