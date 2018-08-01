Стадион имени Кройфа появится в PES 2019

Компания Konami объявила, что в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 будет воссоздан домашний стадион "Аякса". Арена имени Йохана Кройфа будет детально смоделирована и добавлена в игру. Релиз футсима состоится 28 августа.
Another one you've been asking for... Johan Cruijff Arena in #PES2019. :) pic.twitter.com/IxN4j6qASM– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 31 июля 2018 г.
It looks great during the day too. 😍 pic.twitter.com/kxHqPNvjHs– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 31 июля 2018 г.
Напомним, чемпионат России будет полностью лицензирован в PES 2019. Ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду РПЛ.
РПЛ только в PES 2019. Видео //
PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ
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