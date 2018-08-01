Стадион имени Кройфа появится в PES 2019

Компания Konami объявила, что в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 будет воссоздан домашний стадион "Аякса". Арена имени Йохана Кройфа будет детально смоделирована и добавлена в игру. Релиз футсима состоится 28 августа.

Another one you've been asking for... Johan Cruijff Arena in #PES2019. :) pic.twitter.com/IxN4j6qASM – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 31 июля 2018 г.

It looks great during the day too. 😍 pic.twitter.com/kxHqPNvjHs – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 31 июля 2018 г.

Напомним, чемпионат России будет полностью лицензирован в PES 2019. Ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду РПЛ.

РПЛ только в PES 2019. Видео //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ