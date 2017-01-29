Спенсер "Gorilla" Илинг: "Уверен, что этот год будет переломным в моей карьере киберфутболиста"

Профессиональный игрок в FIFA 17 Спенсер "Gorilla" Илинг подчеркнул в интервью пресс-службе EA Sports, что не считает себя лучшим в своей дисциплине. 4 февраля британец примет участие в региональном финале сезона 1 чемпионата FIFA Ultimate Team в Париже, в котором многие прочат ему победу.

– Конечно, когда тебя называют одним из лучших, – это честь, – подчеркнул Илинг. – Но я лично не считаю себя лучшим или даже близко к лучшим, потому что я еще не выиграл звание чемпиона мира. Не думаю, что когда-нибудь скажу, что я лучший, – я просто не такой человек.

Я уверен, что этот год будет переломным в моей карьере. Если я в этом году не выиграю турнир, ко мне будет очень много вопросов. Хочу выиграть [большой турнир]. Желательно чемпионат Ultimate Team или Интерактивный чемпионат мира FIFA, ну и от регионального финала не откажусь, само собой. Однако сначала нужно отобраться – очевидно, что это важный этап. И мне это удалось, 4 февраля, Париж.