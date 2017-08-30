Смолов - в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 84 получил нападающий "Краснодара" Федор Смолов, который в 8-м туре чемпионата России оформил дубль в матче с московским "Динамо" (2:0).

Полностью 50-я команда недели выглядит следующим образом:

Основной состав – Антонио Миранте (ВРТ, "Болонья", 84), Маркиньюс (ЦЗ, "ПСЖ", 87), Рикарду Кошта (ЦЗ, "Тондела", 80), Зухаир Феддаль (ЦЗ, "Бетис", 81), Коке (ПП, "Атлетико", 86), Нури Шахин (ЦОП, "Боруссия Д", 83), Эдуардо Варгас (ЦАП, "Тигрес", 81), Мохамед Салах (ПН, "Ливерпуль", 83), Марко Асенсио (ЛН, "Реал", 86), Роберт Левандовски (ФРВ, "Бавария", 96), Альваро Мората (ФРВ, "Челси", 86).

Запасные - Кун Кастелс (ВРТ, "Вольфсбург", 82), Джонатан Менса (ЦЗ, "Коламбус Крю", 64), Джо Гомес (ПЗ, "Ливерпуль", 74), Мустафа Диалло (ЦОП, "Генгам", 74), Мартин Бенитес (ПП, "Индепендьенте", 74), Том Ивес (ФРВ, "Джиллингем", 64), Эстебан Паредес (ФРВ, "Коло-Коло"​, 84).

Резерв - Хольгер Бадштубер (ЦЗ, "Штутгарт", 83), Карим Беллараби (ПН, "Байер", 86), Камиль Грощицки (ЛН, "Халл Сити", 84), Мартин Мантовани (ЦЗ, "Леганес"​, 81), Федор Смолов (ФРВ, "Краснодар", 84).

Данные карточки игроков станут доступны в паках на одну неделю сегодня в 20.00 по московскому времени.