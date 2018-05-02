Шомуродов вошел в новую команду недели FIFA 18, Смолов - нет

Компания EA Sports представила 33-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших игроков был включен нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов, который в матче 28-го тура чемпионата России забил два гола в ворота "Тосно" (2:0). 22-летний узбекистанец получил IF-карточку с общим рейтингом 73 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ"). Он впервые в карьере попал в команду недели.

Примечателен тот факт, что EA Sports не включила в команду недели форварда "Краснодара" Федора Смолова​, который забил два гола в ворота лидера чемпионата "Локомотива" (2:0). Не первый раз уже разработчики футсима игнорируют успешное выступление Смолова.

Полностью 33-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Иржи Павленка (ВРТ, "Вердер", 82), Хуан Куадрадо (ПЗ, "Ювентус", 86), Маттейс де Лигт (ЦЗ, "Аякс", 87), Данте (ЦЗ, "Ницца", 86), Алекс Теллес (ЛЗ, "Порту", 86), Идрисса Гуйе (ЦОП, "Эвертон", 85), Гастон Перейро (ЦАП, "ПСВ", 84), Бруну Фернандеш (ЦАП, "Спортинг" Л, 84), Андрей Крамарич (ФРВ, "Хоффенхайм", 87), Эдин Джеко (ФРВ, "Рома", 89), Нильс Петерсен (ФРВ, "Фрайбург", 86);

Запасные - Хулиан Куэста (ВРТ, "Висла", 76), Шон Моррисон (ЦЗ, "Хаддерсфилд", 82), Мигель Альмирон (ЦАП, "Атланта Юнайтед", 82), Карлос Бакка (ФРВ, "Вильярреал", 84), Душан Тадич (ПФА, "Саутгемптон", 83), Джованни Симеоне (ФРВ, "Фиорентина", 81), Марвин Дукш (ФРВ, "Хольштайн", 81);

Резерв - Марко Вельфли (ВРТ, "Янг Бойз", 76), Марк Макнулти (ФРВ, "Ковентри", 80), Михаэль Фрай (ФРВ, "Цюрих", 76), Алекс Ревелл (ФРВ, "Стивинэйдж", 75), Элдор Шомуродов (ФРВ, "Ростов", 73).

33-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.

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