"Шинник" проведет турнир по киберфутболу

В ближайшие выходные 4 и 5 февраля в Ярославе пройдет турнир по дисциплине FIFA, организатором которого выступил футбольный клуб "Шинник", сообщили представители Федерации киберфутбола России в социальной сети. Участникам соревнований также представится возможность сыграть с профессиональными футболистами ярославского клуба.

В ходе турнира представители клуба определят своего представителя для участия в чемпионатах по киберфутболу. Напомним, что первый Кубок России по этой дисциплине пройдет в конце февраля в Уфе.