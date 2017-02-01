02:44 1 февраля | КИБЕРСПОРТ — FIFA

"Шинник" проведет турнир по киберфутболу

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В ближайшие выходные 4 и 5 февраля в Ярославе пройдет турнир по дисциплине FIFA, организатором которого выступил футбольный клуб "Шинник", сообщили представители Федерации киберфутбола России в социальной сети. Участникам соревнований также представится возможность сыграть с профессиональными футболистами ярославского клуба. 

В ходе турнира представители клуба определят своего представителя для участия в чемпионатах по киберфутболу. Напомним, что первый Кубок России по этой дисциплине пройдет в конце февраля в Уфе.

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Материалы REN-TV

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