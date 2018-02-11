"Шальке" убежден в необходимости киберфутбольного отделения в клубе

Руководитель киберфутбольного отделения "Шальке" Тим Райхерт заявил, что клуб не собирается отказываться от работы в киберспортивном направлении. В немецком клубе рассчитывают, что киберфутболисты будут показывать высокие результаты, однако не будут оказывать на них дополнительного давления, несмотря на неудачное выступление на недавнем отборочном турнире чемпионата мира (игроки "Шальке" не вышли в плей-офф. - Прим. "СЭ").

- Будет ли выступление на "мейджоре" для нас иметь решающее значение? Мы вопрос не ставим таким образом, - цитирует Kicker Райхерта. - Мы абсолютно убеждены в том, что мы делаем. С самого начала мы подчеркивали, что наша работа ориентирована на стабильность и долговечность. Отдельные события не будут определять нашу основную линию развития в области киберспорта.