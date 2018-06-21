"Шальке" присоединился к киберфутбольной лиге, созданной Пике

Футбольный клуб "Шальке" создаст киберфутбольную команду по Pro Evolution Soccer, которая будет выступать в лиге eFootball.Pro, организованной защитником "Барселоны" Жераром Пике и Konami. Гельзенкирхенцы стали второй командой после каталонцев, которая вступила в лигу, созданную около года назад.

- "Шальке" был одним из первых футбольных клубов в мире, создавшем собственное отделение по киберфутболу, а теперь мы хотим сделать ставку на расширение этого отдела и участие в других дисциплинах киберспорта, - отметил директор клуба по киберспорту Тим Рейхерт.

Напомним, ранее "Шальке" и Konami стали эксклюзивными партнерами. В PES 2019 немецкий клуб будет детально проработан.