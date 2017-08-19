Сергей "KEFIR" Никифоров: "Скорее всего, я уйду из "Спартака"

Киберфутболист московского "Спартака" Сергей "KEFIR" Никифоров может покинуть клуб. Об этом игрок сообщил в интервью каналу Game Show во время чемпионата мира FIFA Interactive World Cup. Напомним, Никифоров заключил контракт со "Спартаком" осенью прошлого года. На последнем Кубке РФПЛ по киберфутболу "KEFIR" уступил Андрею "Timon" Гурьеву из ЦСКА в четвертьфинале.

– Скорее всего, я уйду из "Спартака", – сообщил Никифоров. – Пока предложений нет, но скоро будет официальная новость, что я ухожу. Я фанат "Спартака" с детства. Не факт, что я ухожу в какой-то другой клуб. Ищу киберспортивную организацию. В "Спартаке", возможно, останусь как блоггер, если клубу это будет интересно. Пока у нас нет разговора конкретного. Им сейчас не до меня. Я понимаю, что возможно здесь лишний, и условному "Амкару" принес бы больше, чем "Спартаку". У него и так есть все.