Сергей "Kefir" Никифоров: "Можно меня называть талисманом "Спартака"

Бывший киберфутболист московского "Спартака"​ Сергей "Kefir" Никифоров рассказал в интервью для Youtube-канала Gmbox о том, как он оказался в клубе. Также он поделился впечатлениями от поездки на зимние сборы с футболистами.

– Намекал в своих социальных сетях, во время интернет-трансляций, что я болельщик "Спартака" и хотел бы представлять команду, – отметил Никифоров. – На меня сами вышли люди из клуба и начали со мной диалог в начале августа 2016 года. За месяц мы смогли договориться, чтобы я представлял клуб на турнирах и делал видео с игроками "Спартака". Все так и сложилось. Никакого контракта не было, никакого договора, хотя и анонсировали все официально. Скорее, у нас была дружба. Я с этой истории ничего не хотел иметь в плане денег. Просто хотел помочь клубу.

В тот сезон, когда я пришел, "Спартак" стал чемпионом. Может быть, я как талисман, можно меня так называть. Был на сборах в Испании, пообщался с игроками. Больше всего понравились Глушаков и Промес. Если бы Квинси не был футболистом, то мог бы делать свои телепроекты. Смотрится он в кадре отлично. Играл с ним в FIFA 17, уровень хороший. Может, я ему и поддавался, но мы сделали шоу. Ролик понравился зрителям и стали следить за Промесом в соцсетях.