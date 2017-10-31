Сергей "Kefir" Никифоров: "Когда представлял "Спартак", ощутил на себе груз ответственности, как и футболисты"

Бывший киберфутболист московского "Спартака" Сергей "Kefir" Никифоров в интервью для Youtube-канала Gmbox признался, что испытывал депрессию после чемпионата РФПЛ по FIFA 17. Представитель красно-белых занял 4-е место в группе и не вышел в плей-офф.

– После поражения на Кубке РФПЛ упал на 1-2 дня в депрессию, – отметил Никифоров. – Я понимал, какой клуб представлял, я понимал, какое на меня оказывается давление. Как бы это глупо не звучало, но даже если я представляю "Спартак" в компьютерной игре на таких турнирах, то чувствую давление. Читал различные отзывы и комментарии на различных фанатских сайтах, что про меня пишут. Ощутил на себе такой груз ответственности, как футболисты "Спартака".

Сергей "Kefir" Никифоров: "Можно меня называть талисманом "Спартака"